Al Pacino estrela "Paterno", novo filme produzido pela HBO

Nova produção da HBO Films, Paterno, traz Al Pacino no elenco e gira em torno da história real do ex-técnico de futebol americano universitários que conquistou mais vitórias, Joe Paterno, após envolvimento em escândalo de abuso sexual envolvendo Jerry Sandusky, seu assistente no time Penn State. Com seu legado prejudicado pelo ocorrido, Joe precisa lidar com as consequências. Filme é biográfico e foi dirigido por Barry Levinson. HBO fará estreia simultânea no Brasil e nos Estados Unidos no dia 7 de abril, às 22h.

O talentoso Al Pacino estrela como o protagonista, JoePa, como seus jogadores o chamavam. Este filme é a terceira parceria do ator com o diretor Barry Levinson e a HBO. A primeira colaboração foi em Você Não Conhece o Jack, que rendeu a Al Pacino um Globo de Ouro e um Emmy. Já a segunda foi em Phil Spector, que teve Levinson na produção executiva.

No elenco de Paterno também estão Riley Keough, Kathy Baker, Greg Grunberg, Larry Mitchell e Annie Parisse. Confira o trailer: