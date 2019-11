Live Action de Attack on Titans vem para os cinemas do Brasil

A Sato Company, distribuidora de filmes live action de Attack on Titan, fechou parceria com várias redes de cinemas da América Latina para exibir os dois longas-metragens baseados na franquia de mangá e anime sobre a cidade que vive atrás de muros altos buscando sobreviver aos ataques de criaturas misteriosas famintas, os Titãs. Filmes vão entrar em cartaz em mais de 130 salas, em 13 países, nos meses de abril e maio. Aqui no Brasil, Attack on Titan será exibido pelas redes Cinemark, UCI, Kinoplex e Cinesystem em 16 cidades. Ingressos já estão em pré-venda.





Aracaju/SE, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campinas/SP, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Natal/RN, Niteroi/RJ, Nova Iguaçu/RJ, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP e Vitória/ES já estão com sessões confirmadas de Attack on Titan e Attack on Titan: Fim do Mundo. Porém, o CEO da Sato Company Nelson Sato não descarta novas praças para as exibições.

“É uma questão de avaliar as possibilidades; é uma relação bilateral com as salas de cinema. Se houver interesse, será um grande prazer para a Sato levar essa produção incrível para todo o país”, afirma o CEO.

Attack on Titan será exibido só nos dias 04/04 e 08/04. Já Attack on Titan: Fim do Mundo terá sessões apenas no dia 13/05.