Saiu novo teaser da segunda temporada de Westworld

Recentemente, a HBO divulgou um pôster inédito da segunda temporada de Westworld que trazia uma mensagem oculta.

Desta vez, é possível ver os personages da série atravessando várias portas.

As imagens são uma alusão ao tema do segundo ano, A Porta- a primeira temporada se chamava O Labirinto.

O vídeo mostra várias portas se abrindo e personagens caminhando por elas e, de repente, uma voz diz: "agora, você está no meu jogo. Neste jogo, você deve encontrar a porta." O teaser termina com Aeden, a inteligência artificial do site de Westworld, digitando duas mensagens na tela. A primeira diz: "Vamos encontrar a porta", enquanto a segunda fala: "Mas eles vão tentar encontrar antes".

