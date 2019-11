The Americans | O que esperar da sexta e última temporada da aclamada série

The Americans é uma das séries mais bem desenvolvidas que temos hoje em dia, tanto que em 2016 ela foi reconhecida com uma indicação ao Emmy de melhor série de drama por sua quarta temporada. E nessa Quarta (28), a série volta no canal FX dos Estados Unidos para sua sexta e última temporada. A série ainda não tem data de estreia no Brasil.

Para quem não conhece, The Americans se passa na Guerra Fria e conta a história de Elizabeth (Keri Russel) e Philip (Matthew Rhys), dois russos que foram enviados aos EUA para montar uma família como típicos americanos, onde até mesmo seus filhos são privados dos seus segredos. Seu objetivo é de cumprir missões infiltrados e conseguir informações sigilosas para o seu país de origem, além de lidar com seu novo vizinho Stan (Noah Emmerich), que é investigador do FBI.

A partir daqui você pode encontrar spoilers se não assistiu até a quinta temporada da série. Siga por sua conta e risco!

A última temporada se passará três anos após os eventos da quinta, com Philip aposentado já arquitetando sua volta com a família para a Rússia, enquanto Elizabeth treina Paige, que enfim participa de sua primeira missão disfarçada, como mostra a foto abaixo:

Joe Fields, produtor da série, não quis entrar em muitos detalhes da temporada, mas deu uma breve declaração sobre Paige: "Paige, como cidadã americana, tem uma identidade sólida, então não há motivo para treiná-la para fazer armadilhas ou cometer assassinatos. O grande jogo de Elizabeth é fazê-la ser recrutada pela CIA ou pelo Departamento de Estado, ou pelo alto escalão militar. Quem sabe? Talvez um dia ela possa ser presidente..."

É uma temporada de desfechos e com várias possibilidades, temos muitos arcos para se resolverem ainda, então a promessa é que todos os episódios aqui sejam grandiosos, sem tempo para perder com arcos desnecessários. Ainda queremos ver o embate entre Stan e Philip, o desfecho do caso do Misha, como a Paige vai se portar trabalhando para o KGB e o principal: qual será o destino dos Jennings. Essas respostas ficarão para o dia 30 de Maio, quando será exibido o series finale.

Confira o trailer da sexta e última temporada, em inglês: