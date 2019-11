Arctic Monkeys anuncia lançamento de 'Tranquility Base Hotel & Casino', novo álbum da banda

Há aproximadamente cinco anos sem estrear nenhum álbum inédito, a banda Arctic Monkeys anunciou nesta quinta-feira (5) detalhes sobre 'Tranquility Base Hotel & Casino', novo disco da banda.

O álbum será lançado no dia 11 de maio de 2018 (sexta-feira), tem produção de James Ford e Alex Turner e foi gravado em cidades como Los Angeles, Paris e Londres. Além da versão em CD e nas plataformas digitais, o disco terá uma versão especial em LP, com as letras, uma sessão de fotos e um vinil prateado. Além disso, terá também uma versão em vinil comum. No Brasil, o CD será lançado pela gravadora Deck.

Além dessas informações, foi divulgada também a tracklist de 'Tranquility Base Hotel & Casino', confira:

1. Star Treatment

2. One Point Perspective

3. American Sports

4. Tranquility Base Hotel & Casino

5. Golden Trunks

6. Four Out Of Five

7. The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

8. Science Fiction

9. She Looks Like Fun

10. Batphone

11. The Ultracheese

Cinco anos sem lançamentos

Atualmente uma das bandas de rock em atividade mais famosas e influentes no mundo da música, Arctic Monkeys não anunciava nenhum álbum desde o ano de 2013, quando foi lançado 'AM'. Por conta disso, a banda inglesa era, inclusive, alvo de muitas críticas e também piadas, principalmente nas redes sociais.

'Tranquility Base Hotel & Casino' é o sexto disco de estúdio do grupo e já está sendo bastante aguardado pelas pessoas que acompanham a sua trajetória.