"Solo: Uma História Star Wars" ganha novo trailer

Han Solo – Uma História Star Wars revelou no dia 8, um novo trailer, com cenas inéditas.

No trailer, vemos as motivações de Han Solo ao momento em que ele vê a Millenium Falcon pela primeira vez, do encontro com Lando Calrissian ao momento em que Chewbacca demonstra seu potencial como co-piloto, o filme promete contar a origem do Han Solo, que foi interpretado nas primeiras franquias pelo Harrison Ford.

Confira o trailer:

Além das cenas inéditas que poderemos ver no trailer, foram divulgados novos pôsteres, veja mais:

Ron Howard assumiu o comando do filme após a saída de Phil Lord e Chris Miller .O elenco conta com nomes como Alden Ehrenreich, Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke e Thandie Newton. A estreia no Brasil está marcada para 24 de maio.