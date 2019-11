Perdidos no Espaço | O que esperar da nova série da Netflix

Naves espaciais, planetas desconhecidos, robôs misteriosos... Parece um paraíso para os fãs de ficção científica, mas é apenas a primeira temporada da série Perdidos no Espaço. Quer dizer, é o que prometem os trailers da produção original que estreia este mês na Neftlix. Baseada no clássico de mesmo nome que fez grande sucesso na década de 1960, 'Perdidos no Espaço' se passa em 2050 (quando a colonização do espaço não é mais novidade) e conta a história da família Robinson, que é uma das eleitas para criar uma vida nova em um mundo melhor. Mas, durante a viagem, a tripulação tem a rota desviada e vai parar em um planeta desconhecido que se mostra ser um ambiente alienígena perigoso (e que está a anos-luz do planeta a que eles iriam inicialmente). É a partir daí que se desenvolverá o enredo da série, no qual eles precisarão trabalhar juntos e traçar novas alianças para sobreviver por lá.

Pelos trailers já divulgados pela Netflix, podemos ver que o visual da produção está bastante renovado (e impecável, por sinal) e que ela terá uma pegada bem mais “dark” que o programa original. Dá para ver ainda nos vídeos que os efeitos especiais estão bem elaborados (afinal, atualmente, é possível fazer muita coisa que se imaginava em 1960 mas que não havia possibilidade tecnológica para ser realizado). Além disso, todas as prévias liberadas estão bastante empolgantes e dão a impressão de que a qualidade da série não estará apenas no visual.

Divulgação/Netflix

O elenco da primeira temporada de 'Perdidos no Espaço', que contará com 10 episódios, traz nomes como Toby Stephens (Black Sails e 007 – Um Novo Dia para Morrer), Molly Parker (House of Cards e Deadwood), Taylor Russel (Falling Skies), Mina Sundwall (Amor por Direito) e Max Jenkins (Sense8 e Traição).

Além do núcleo principal, da família Robinson, estão também dois estranhos misteriosos, o Dr. Smith, vivido por Parker Posey (Josie e as Gatinhas e Superman – O Retorno), que é um mestre em manipulações; e o encantador malandro Don West, que é um empreiteiro altamente qualificado que não tinha intenção de se juntar à colônia e é interpretado pelo argentino Ignacio Serricchio.

A série foi escrita por Matt Sazama e Burk Sharpless, que junto com o showrunner Zack Estrin são também os produtores da atração.

Divulgação/Netflix

A produção original, que deu origem à atual, ficou no ar entre os anos de 1965 e 1968, época em que os programas de ficção científica estavam na moda. A audiência era muito boa, mas ela acabou sendo cancelada pelos altos custos de produção. No Brasil, ela foi exibida durante vários anos. Também observando os trailers, percebemos que o enredo promete ser bastante fiel ao original dos anos 1960, desse modo, a série promete que vai encantar os fãs daquela época, mas isso não quer dizer que ela não tem potencial para agradar também às novas gerações.

Apenas relembrando, a primeira temporada de Perdidos no Espaço chega à Netflix no dia 13 de abril (próxima sexta-feira) com 10 episódios inéditos.

Poster oficial da série (Divulgação/Netflix)

CURIOSIDADES

- O episódio piloto da série foi visto antecipadamente pela agência espacial americana, a NASA, e foi transmitido na Estação Espacial Internacional, para que os astronautas assistissem em seu tempo livre.

- Toby Stephens, que interpreta John Robinson, é filho de ninguém mais ninguém menos que Maggie Smith, a eterna professora Minerva McGonagall dos filmes da franquia Harry Potter.