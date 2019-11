Confira as produções nacionais que chegam na Netflix e merecem nossa atenção

A Netflix é o principal serviço de entretenimento por internet do mundo, com mais de 117 milhões de assinantes em mais de 190 países assistindo a mais de 140 milhões de horas de filmes e séries por dia, incluindo séries, documentários e filmes originais. A streaming decidiu pôr em cartaz várias produções brasileiras, incluindo a segunda temporada da famosa 3%. Vários gêneros estarão em cartaz. Do infantil ao documentário, do drama a comédia romântica. Segue uma listinha dos filmes.

5 de abril- Gosto Se Discute, estrelado por Kéfera e Cássio Gabus Mendes (Justiça) . No longa, a atriz e YouTuber vive uma auditora que ajuda a dar novos rumos ao restaurante de um chef prestes a falir e que passa a sofrer de uma rara síndrome que faz com que ele perca seu paladar.

8 de abril tiveram duas estreias especiais para as crianças: A Turma do Seu Lobato - Vol. 3 - Em Novas Aventuras e Atchim e Espirro: Carnaval da Alegria , apresentando música, noções de higiene e hábitos saudáveis e muita diversão com os palhaços mais divertidos de todos os tempos, respectivamente.

19 de abril- Todas As Razões Para Esquecer. O longa, estrelado por Johnny Massaro( Deus Salve o Rei) e Bianca Comparato( 3%), mostra os dilemas do jovem Antônio (Massaro) ao tentar superar o término do seu relacionamento.

20 de abril - o filme Menina Índigo, com Murilo Rosa e Fernanda Machado, chega à Netflix. Na produção, um pai se reaproxima da filha depois que a menina apresenta dons artísticos e até poderes de cura.

O documentário Barão Vermelho - Por Que a Gente É Assim?, dirigido por Mini Kerti, já está disponível na Netflix. A produção apresenta a história da banda carioca, considerada um dos grandes nomes do rock nacional, com depoimentos de Frejat e Peninha.

Menino Maluquinho: O Filme, inspirado nas travessuras do clássico personagem do cartunista Ziraldo, já está disponível na plataforma.

25 de abril -Peixonauta: O Filme. No longa-metragem animado, Peixonauta, Marina e Zico vão até a cidade grande em busca do Dr. Jardim e percebem que as pessoas encolheram

Fechando com chave de ouro, a série brasileira que ganhou a atenção dos telescpectadores, 3% lança dia 27 de abril. A série se passa em um mundo onde a maior parte da população vive no "Lado de Cá": um lugar decadente, miserável, corrupto. Quando atingem 20 anos de idade, as pessoas passam pelo "Processo", a única chance de chegar ao "Maralto" - o melhor lugar, com oportunidades e promessas de uma vida digna. Apenas três por cento dos candidatos são aprovados pelo Processo que testará seus limites.