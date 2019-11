Outsider, novo livro de Stephen King chega as livrarias em junho

A editora Suma revelou por meio da suas redes sociais que, Outsider, novo livro de Stephen King com lançamento marcado para 22 de maio nos Estados Unidos, chega as livrarias em Junho.

O corpo de uma criança de 11 anos é encontrado no parque de Flint City, mutilado. A investigação aponta que Terry Maitland, conhecido treinador da liga infantil de beisebol, professor, pai de família, acima de qualquer suspeita.

Cabe ao detetive Ralph Anderson coordenar a prisão, que acabou se transformando em um evento público. Mesmo com um álibi convincente, amostras de DNA, não deixam dúvidas que Maitland é o culpado pelo brutal assassinato. As investigação botam em cheque a índole do treinador, que não parece ser tão sólida, como as pessoas acreditavam.

Com tradução de Regiane Winarski, Outsider é o segundo livro de Stephen King lançado pela editora Suma em 2018, A Incendiária foi o primeiro. Celular terá uma nova edição e Gweendy’s Buttom Box em parceria com o escritor Richard Chizmar, estes dois sem data de lançamento.

A Incendiária

Publicado pela primeira vez em 1980, a história se passa em cima de Andy McGee, sua esposa Vicky que passaram por experiências quando jovens. Da união do casal nasceu Charlene. “Charlie” acaba adquirindo o poder de atear fogo em tudo e em todos, o que acaba trazendo mais problemas do que benefícios.

Por conta disso, acaba chamando a atenção de uma sociedade secreta intitulada “Oficina” que usa humanos que tenham algum poder. Tentando salvar a filha, Andy passa pelas mais diversas situações.

O livro ganhou uma adaptação para o cinema em 1984.

Celular

Clay Riddell está em Boston, falando com seu filho ao celular quando o mal começa a trabalhar. Controlada por uma força, todos que usam celular acabam se tornando zumbis, matando tudo o que veem pela frente. O caos está instaurado. Poucas pessoas que não estavam usando, seu aparelho telefônico ficam imunes. O livro ganhou um adaptação com John Cusack e Samuel L. Jackson, mesmo dupla de 1408, outra obra baseada no trabalho de King, presente no livro “Tudo é Eventual”.

Gweendy’s Button Box – Lançamento

Castle Rock, é conhecida dos leitores de Stephen King. A cidade fictícia localizada no Maine, já esteve e livros como “A Zona Morta”, “Cujo”. A localidade, também esteve presente no filme Stand By Me (Conta comigo).

É neste cenário que se ambienta Gwendy´s Button Box. O novo livro de King e Richard Chizmar. Gwendy Paterson, uma jovem de doze anos, assim como todos os moradores da cidade, sabe que algo estranho ronda a localidade. Em especial no Castelo, que fica na rua 117, em Pleasant Road. Um dos principais imóveis da cidade.

Suicídios, e um estranho “homem de preto”, botam mais suspense em um enredo cheio de mistério. É esperado que personagens de outros livros de King, façam parte da nova trama.