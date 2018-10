Paraíso do Tuiuti lança samba-enredo para o Carnaval 2019

Nesta sexta-feira (3), o Paraíso do Tuiuti abre a sua temporada de ensaios para o Carnaval 2019. Para isso, a escola de samba do bairro de São Cristóvão promoverá o evento “Encontro no Paraíso”, no qual será lançado, oficialmente, o samba-enredo para o desfile do ano que vem.

O evento contará com a presença dos intérpretes oficiais do samba-enredo do Paraíso do Tuiuti: Grazzi Brasil e Celsinho Mody. Ademais, os principais segmentos da agremiação também estarão presentes na festa, como bateria, mestre-sala e porta-bandeira, Velha Guarda, baianas, passistas, entre outros.

Assim como em 2018, o Paraíso do Tuiuti optou por não fazer uma disputa de sambas-enredo e encomendou a composição do hino para 2019 a um grupo de compositores. Os autores do samba para o desfile do ano que vem são Cláudio Russo, Moacyr Luz, Jurandir, Zezé e Anibal. Eles também foram os autores do hino para o Carnaval deste ano.

Confira o samba do Paraíso do Tuiuti para o Carnaval 2019:

Além de apresentar o samba-enredo, a vice-campeã do Grupo Especial no Carnaval 2018 apresentará Filipe Moreira, novo responsável pela coreografia da Comissão de Frente. O primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro terá o auxílio da mulher, Elida Brum, que também é bailarina.

O “Encontro no Paraíso” ainda terá a exibição de duas agremiações: a Vai Vai, tradicional escola de samba do carnaval de São Paulo, e a Beija-Flor, atual campeã do Grupo Especial.

O Paraíso do Tuiuti será a quinta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, na segunda-feira de Carnaval. A agremiação apresentará o enredo “O Salvador da Pátria”, que conta a história do bode Ioiô. O enredo foi elaborado pelo carnavalesco Jack Vasconcelos.

Q “Encontro no Paraíso” será realizado no Campo de São Cristóvão, 33, São Cristóvão. O vento começará às 21 horas e a entrada custa R$ 20. Quem não puder acompanhar a festa in loco, poderá ouvir o evento pela Rádio Arquibancada.