Documentário ‘Para Sempre Chape’ chega aos cinemas nesta quinta-feira

O documentário Para Sempre Chape, de Luis Ara, chega aos cinemas nesta quinta-feira contando a história do acidente aéreo que atingiu a equipe da Chapecoense em 28 de novembro de 2016, quando o time viajava a Medellín, na Colômbia, para a decisão da Copa Sul-americana.

Por falta de combustível, o avião caiu e deixou 71 pessoas mortas e apenas seis sobreviventes. O longa tem depoimentos dos sobreviventes, familiares e autoridades envolvidas com o acidente, além de outros personagens, em gravações realizadas em Medellín, Chapecó, Montevidéu e Barcelona.

Os primeiros 25 minutos do filme contam a história da equipe, fundada em 1973. Fala do primeiro título, em 1977, do crescimento esportivo nos anos 1990 e os acessos da série D à série A do Campeonato Brasileiro, até as classificações para a disputa da Copa Sul-americana de 2015 e 2016. Nivaldo, goleiro que participou dos melhores momentos do time, é uma das principais vozes do documentário.

Na segunda parte, o filme conta sobre o acidente com o avião da LaMia, na voz dos sobreviventes e pessoas envolvidas naquela noite, na Colômbia. São os momentos de maior emoção, com declarações marcantes e imagens tristes, que focam nas reações e depois união das cidades de Chapecó e Medellín.

Nos últimos 15 minutos, é mostrada a recuperação da Chapecoense, até a conquista do Campeonato Catarinense de 2017, após a formação de novo elenco e nova diretoria, além da recuperação dos jogadores que estiveram no acidente. Jakson Follmann, Alan Ruschel e Neto falam de suas vidas após 2016 e sobre a participação do time em amistoso contra o Barcelona, na Espanha.