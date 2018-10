Entrevista Javier Robles: “NewVAVEL mudará o conceito do que significa um meio de comunicação”

Nesta terça-feira, 14 de agosto, a VAVEL irá lançar seu novo site. A mudança irá afetar todas as edições do portal que tem sua matriz na Espanha. Com isso, a VAVEL Brasil também terá uma nova formatação mais agradável e inovadora.

Pensando nisso, reproduzimos uma entrevista que Javier Robles, CEO e Fundador da plataforma, concedeu para nossa edição espanhola. Dentro de algumas horas teremos a NEW VAVEL. Até lá ficamos com essa entrevista.

P. O que você pode dizer aos seus leitores?

R. Eu vi muitas estreias. #NEWVAVEL superou as expectativas de todas as pessoas que o viram. Eu vi isso no brilho de seus olhos. Pelo que digo internalizado: tudo vai mudar. Nós apostamos o que é preciso. Tudo o que posso fazer para evitar qualquer surpresa é que a VAVEL não vai lançar um novo design. A VAVEL lançará um ponto e se separará no setor de mídia e seu conceito, mudando a raiz de como um meio de comunicação é usado. A partir deste dia, nada será igual ao anterior com #NEWVAVEL.

P. Você tem quase cinco anos desde setembro de 2013, trabalhando incansavelmente, em silêncio, assim como o VAVEL criou, neste projeto que vê a luz nesta segunda-feira. O que passou pela sua cabeça e quais foram os momentos mais difíceis? Certamente houve dias muito difíceis que fizeram você pensar que não era possível.

R. Sim, porque quando você diz que tudo vai dar certo, e vê que isso não depende apenas de você, a situação às vezes pode acabar com você. Acordei porque, como você diz, na maior parte do tempo, fiquei sozinho com isso e não pude permitir que a criança que criei, crescesse para ficar de prontidão, com a tração na linha. Vamos quebrar o telhado dos meios de comunicação. Meus anos se passaram como se eu ainda tivesse 20. Eu não notei. Mas a persistência e o esforço que às vezes nem sei de onde venho, o apoio de todas as pessoas que compõem a VAVEL, acho que fará valer a pena esse sacrifício.

Sempre tivemos grande dificuldade em executar nossas idéias sobre a falta de recursos com que nós, e acho que e aproveitar a oportunidade para vir limpo e abertamente falar sobre algo que ninguém sabe até agora que me aconteceu, porque ele pode servir a minha experiência para os outros que eles acreditam que toda a montanha é orégano e que, infelizmente, será cada vez mais comum nos próximos anos por causa das rotinas que temos no mundo de hoje.

Quem me viu trabalhar, me avisou. Desde 2015 tenho sofrido ansiedade. Algo que você não entende até que isso não aconteça com você. Eu entendo que causada por esforço excessivo que eu me colocar, emoções como estresse acumulado, quando eu estava muito cansado e sem dormir bem sempre pensando em algo pendente, o que nos custou progredir (temos lidado com centenas de computador na estrada ao lado do trabalho que eu tenho programado) e acima de tudo eu entendo, pelos espancamentos durante tantos anos de 16 horas trabalhando diariamente nisso. Achei que fosse feito de ferro, mas assim como acontece com o corpo em obras físicas, é preciso cuidar da mente nas obras mentais, já que também cansa e transmite a você o seu jeito de parar. Minha contradição é que não consegui parar. Era como deixar o prédio envelhecer até que ele quebrasse e eu não permitisse. E para ser como se você se afogar ou com o diafragma puxando e duro como nada toda vez que você pega o computador é algo muito fodido. Eu dei absolutamente tudo para colocar nossa visão na mesa.

E, felizmente, posso dizer que tudo isso está para trás. #NEWVAVEL está terminado.

P. Quando o #NEWVAVEL vê a luz, todos saberão que o VAVEL é muito sério, mas ... Ele tem um teto? O que você espera que o futuro tenha como meio de comunicação e como referência na inovação do novo jornalismo?

R. Há um problema no setor que está no retorno do leitor. Na mídia e nos blogs, a taxa de rejeição está entre 60% e 80%, o que significa que, a cada 10 leitores, o retorno é de dois a quatro.

Este é o telhado que tem um meio e você verá que o teto de um meio é o que vamos quebrar.

Eu acredito que no efeito que isso causará como uma ferramenta de transformação útil, e que ela não irá parar de evoluir uma vez que esteja desnudada.

P. VAVEL tem esfregado cotovelos com transatlânticos com inúmeros recursos como Marca ou AS há anos. Você acha que o #NEWVAVEL surpreenderá todos os meios convencionais e lhes permitirá enfrentá-los e, mesmo com o tempo, superá-los?

R. Você tem que ser realista. A intenção de qualquer meio é sempre superá-los. Marca e AS são monstros, mas eles praticamente continuam fazendo o mesmo desde que eu fui ao quiosque todos os dias quando criança.

Na minha maneira de vê-los, eu não os vejo como antes, eles baixaram muitos níveis. A jogada de AS e Alfredo Relaño após a entrevista ao nosso jornal, copiando meses após essa entrevista, onde ele conheceu em profundidade a web, desde o projeto até o valor principal de Vavel, o que dá-se ao seu nome (sendo o jornal internacional desde 2008), abrindo edições (não vi o L'equipe aberto em espanhol) e fingindo que estão inovando, foi uma equipe muito pequena do AS.

A mídia espanhola não seria o que eles mostram hoje sem a internacionalização do VAVEL, que mostrou o caminho na Espanha. A prova é que a mídia italiana, francesa, alemã e inglesa não o fez. Temos sido o meio de inspiração para a única coisa em que esses meios foram transformados. Alfredo Relaño, diretor do AS, desde que eu praticamente saber o jornal, era para mim foi um dos meus poucos ídolos e um espelho para olhar para mim, para mim, foi um detalhe muito baixo e instantaneamente menosprezar.

Eles estão acima de todos os indicadores e são correspondidos referente ao artigo de produção em espanhol, mas há algo que queremos e sabemos para competir: como quebrar o convés.

P. Javier, todo mundo vê lacunas no jornalismo, praticamente em todo o mundo e, especialmente, no campo dos esportes. No entanto, todos estão relutantes em abandonar a mídia tradicional. Você acha que o #NEWVAVEL será o fim desse ciclo?

R. No final, as pessoas se movem por atração, e há a peça. Aposto que vamos ser o ímã.

P. Vamos fazer um flashback, daqueles que você gosta de fazer em VAVEL ... Você já contou milhares de vezes, mas ... Por que tudo isso nasce? Qual é o objetivo final?

R. O objetivo é vencer nossa guerra, e nela não podemos vencer todas as batalhas. O objetivo permanece o mesmo do primeiro dia, que de uma vez por todas ganha o bem. #NEWVAVEL não é um ponto final, mas serão capítulos sequenciados. Aproveito esta oportunidade para transmitir que o primeiro será lançado amanhã.

O nosso objectivo continua a ser o mesmo que o primeiro dia, no início do Vavel eu me empolguei um pouco para os meus sonhos e eu fizemos as nossas intenções públicas, mas agora eu sei melhor se esconder força e golpear de repente, quando você é capaz de fazê-lo , assim como você não pode lutar em um mercado de concorrência perfeita contra os inimigos que têm bombas nucleares com estilingues.

P. O que você sente quando vê a alegria e o entusiasmo que o projeto transmite aos milhões de pessoas que lêem o VAVEL?

R. É uma honra. Eu não paro de aproveitar esse apoio como no primeiro dia e tento nunca perder essa faísca e ilusão da primeira vez.

P. E, em relação ao acima, qual é a sua maior satisfação produzida pela VAVEL?

R. É importante entender que a maior satisfação está sempre por vir. Na verdade, ainda não estou ciente de que estou trabalhando nisso.

P. Assumindo que Vavel é um meio muito humildes com poucos recursos em comparação com os seus concorrentes tem sido capaz de ombrear com eles, como conseguiu fazer com que este projecto tão ambicioso e, especialmente, o #NewVAVEL?

R. Com o ingrediente capital: a vontade.

P. Como você imagina o futuro da VAVEL? Você planeja muitos outros projetos como novos para serem lançados em breve?

R. Em breve ... sim, existem mais projetos diferentes no backstage em desenvolvimento relacionados a jornalismo, informação, fotografia e publicidade.

P. Você costuma conversar com todas as pessoas que compõem VAVEL, se preocupa e geralmente sempre participa das conversas e debates que surgem. Ele acredita que a proximidade é fundamental e sempre tenta inculcar isso. Em ocasiões anteriores, ele sempre disse que ele trata os outros como você gostaria em seus estágios anteriores para tratá-lo. Por quê?

R. Neste momento eu sou moralismo muito preguiçoso, mas eu acho que, num exercício de dignidade, devemos entender como fazer o nosso melhor equipe, e, assim, as melhores pessoas, e é essencial a conexão e respeito , o conhecimento e o fortalecimento das virtudes e o reforço de seus defeitos.

Confiança muda as pessoas.

P. Muitas pessoas se perguntam como é o dia-a-dia deles. Você poderia nos contar sobre isso e estimar suas horas diárias? Quais são os maiores sacrifícios que a VAVEL teve que fazer?

R. Bem, estou ligado o dia todo com o VAVEL, com o tema na América eu vou para a cama aos mil e meus filhos me acordam muito em breve. Pode ser 16 horas. No momento estou puxando.

Espero que um dia para desfrutar as férias, não têm a mente na próxima coisa que temos bedtimes normais, porque até a véspera de Ano Novo que estão lá dando saco. Nós somos loucos e isso acontece por muito tempo. Nada é fácil na vida, criar algo custa muito.

P. A grande maioria dos editores que passam por comentário Vavel, o grande aprendizado que implica para eles em comparação com a universidade, onde a carreira de jornalismo ainda se baseia mais na teoria do que na prática. E sobre o foco atual dos estudos? O que Vavel pode oferecer estes jovens estudantes universitários?

R. Eu acredito nas pessoas e seus talentos e acreditam que cada pessoa tem que ter a sua essência. Inculcar pessoas qualidades que têm de ser eles mesmos, uma vez visto, tentar corrigir as partes menos brilhantes e de fortalecer e melhorar, sempre controlando os egos, que, se muito mimar sobe, as melhores habilidades para fazer esse indivíduo um jornalista e, por sua vez, um escritor.

Este é o drama da universidade, tentando criar robôs homogêneos, acredito que as pessoas são e deverão ser justificadas linhas, não há sequer ensaios. ¿Será que ensinar um dançarino dançar sozinho com livros e mirrorless esse olhar?

P. Finalmente, é nesta terça-feira um dos dias mais felizes da Vavel e o início de uma nova era, naquela época, quando a indústria percebeu que Vavel quer ser o líder?

R. O dia mais importante da nossa história chegou. O #NewVAVEL está aqui. Estamos prontos.