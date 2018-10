‘ELVIS PRESLEY: THE SEARCHER’, documentário estreia nesta quinta no HBO GO

Considerado um dos principais ícones culturais do século XX, Elvis Presley se transformou em símbolo do rock & roll e promoveu uma revolução no mundo da música. O documentário ELVIS PRESLEY: THE SEARCHER, retrata a vida e o impacto causado pelo artista ao longo da sua carreira, com músicas como It’s Now or Never, Are You Lonesome Tonight e Suspicious Minds.

A produção estreia antecipadamente na HBO GO nesta quinta-feira, 16 de agosto, data de aniversário da morte de Elvis. Na televisão, o longa será exibido em 1º de outubro no canal HBO abrindo a Temporada de Documentários 2018.

Com cenas filmadas em Graceland, a icônica casa de Elvis, o documentário de dois episódios mergulha na vida do “Rei do rock” por meio de depoimentos inéditos de pessoas que o conheceram bem e foram profundamente influenciadas por ele. Entre elas, sua ex-mulher, Priscilla Presley; seu guitarrista, Scotty Moore; seu amigo da infância, Red West; e os músicos Tom Petty, Bruce Springsteen, Emmylou Harris e Robbie Robertson, que contam com detalhes o legado deixado por Elvis em suas carreiras e vidas.

O documentário exibe fotos e vídeos inéditos que fazem parte de coleções particulares espalhadas pelo mundo, ELVIS PRESLEY: THE SEARCHER conta com música original composta por Mike McCready, guitarrista da banda Pearl Jam, que também fala sobre seu trabalho e compartilha suas impressões sobre o ícone do rock.