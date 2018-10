Filme ‘Bond 25’ perde diretor Danny Boyle

Novo filme da saga 007, ‘Bond 25’ se despediu de seu diretor Danny Boyle devido a divergências criativas. O anúncio foi feito pelo Twitter oficial da franquia, estrelada por Daniel Craig, na tarde desta terça-feira (21).

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25.

— James Bond (@007)

O diretor britânico, descrito como "excepcionalmente talentoso", havia sido anunciado em maio deste ano, já iniciando sua contratação com impasses com os produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, que já tinham em mãos um roteiro pronto pela dupla Neal Purvis e Robert Wade, roteiristas da saga desde 1999, em “O mundo não é o bastante”.

Segundo Boyle, vencedor de prêmios como Oscar, BAFTA e Globo de Ouro pelo filme “Quem quer ser um milionário”, ele só faria parte da produção de 007 se obtivesse liberdade criativa. O trabalho estava sendo realizado em conjunto com o roteirista John Hodge, que atuou com ele anteriormente no clássico moderno Trainspotting. Boyle também encabeçou a série Trust, lançada em Março deste ano pela FX, que conta a história da excêntrica família Getty.

A produtora do novo filme de 007, com filmagem marcada para Dezembro de 2018, ainda não anunciou quem irá tomar as rédeas de direção da trama. Bond 25 tem data de estreia prevista para 25 de Outubro de 2019 no Reino Unido e Novembro de 2019 nos EUA.