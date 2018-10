GAME OF THRONES | Possível atraso na estreia da última temporada

Pelo visto o inverno não está chegando apenas no mundo de George R.R. Martin. No último sábado (25/08) o supervisor de efeitos visuais Joe Bauer, em entrevista divulgada pelo HuffPost, disse que a equipe de Game Of Thrones estará trabalhando na série até o final de Maio de 2019, dando a entender que será lançada apenas no final do semestre.

Nos últimos anos houveram atrasos na estreia da série e pelo visto 2019 não vai ficar de fora da lista. É claro que não podemos entrar em colapso emocional, pois é esperado um final de temporada com efeitos visuais deslumbrantes e desfecho surpreendente (para o bem ou para o mal).

Joe Bauer também disse que a ideia é que a série fique elegível para o Emmy Awards, premiação mais prestigiada para programas e profissionais televisivos, de 2020, deixando ainda mais claro o possível atraso na estreia e congelando um pouco a ideia de que a série estaria apta a concorrer ao Emmy 2019, já que, há uma regra de que as séries devam exibir os novos episódios entre o começo de Junho e o final de Maio.

Mas não é só sobre um possível atraso na estreia que o supervisor de efeitos visuais fala, deixando em vista sua visão sobre o final da série.



“Eu acho que toda a série tem isso como objetivo. Eu obviamente não posso dizer o que é. Eu acho que haverá divisões porque as pessoas têm crescido para identificar, gostar e odiar vários personagens, então todo mundo tem sua versão de como eles querem que ele termine baseado nessas coisas, mas olhando objetivamente, eu acho que o jeito que isso termina é o como deve terminar, então vou deixar por isso mesmo ”, expressou.

Bauer ressalta as prováveis divisões que terão entre os fãs, deixando em vista a possível morte de muitos personagens odiados e queridos e finalizando com a ideia de que a série irá terminar como deve terminar.

A última temporada de Game Of Thrones ainda não tem data de estreia confirmada.