Legalize Já - Amizade Nunca Morre terá ator Renato Góes interpretando Marcelo D2

Legalize Já - Amizade Nunca Morre, que tem estreia prevista para 18 de Outubro de 2018, terá em destaque o ator Renato Góes interpretando o rapper Marcelo D2.

O filme dirigido por Johnny Araújo e Gustavo Bonafé, com roteiro de Felipe Braga, demorou nove anos para ser finalizado e teve presença constante do rapper em seu processo de construção, com expectativa de trazer para o público a amizade, o amor e as dificuldades que Marcelo D2 e Skunk (representado pelo ator Ícaro Silva) enfrentaram no início de suas carreiras e processo originário de uma das maiores bandas dos anos 90.

“O personagem mais difícil do filme era o Marcelo. Durante anos, literalmente, não conseguia enxergar quem ia fazer esse cara”, afirma o codiretor Johnny Araújo, que teve certa dificuldade na escolha de quem iria realizar de início o papel do rapper nas telinhas do cinema.

A música da banda Planet Hemp trouxe consigo um grito de resistência, abraçando uma ideia de revolução de um povo reprimido e descentralizado pela sociedade, não deixando de tentar trazer toda essa essência e história junto ao filme. Segundo D2, originário de toda a história e caminhada percorrida, a cinebiografia não é apenas sobre maconha, mas sim uma história de amor, um grito de liberdade e um "pé na porta", sobre o reconhecimento de seu próprio espaço no mundo.

O longa, que participou do Festival do Rio de 2017, conquistou o prêmio de Melhor Ficção Nacional, segundo o público na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, trazendo consigo também prêmios como Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular e Melhor Roteiro no 12º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro.

Será lançada também uma série exclusiva com depoimentos do elenco e da equipe nos bastidores durante o set de gravação, que terá seus episódios divulgados nas redes sociais do longa-metragem. O primeiro episódio já está disponível no canal do filme.