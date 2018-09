Mocidade será primeira escola a definir seu samba-enredo para o Carnaval 2019 do Grupo Especial

A Mocidade Independente de Padre Miguel realizará sua grande final de samba-enredo para o Carnaval 2019 na noite do próximo sábado, 22 de setembro. Nesta quinta-feira (20), acontece mais uma etapa do concurso da Beija-Flor de Nilópollis.

Paraíso do Tuiuti e Acadêmicos do Grande Rio encomendaram seus hinos para 2019. A São Clemente irá reeditar "E o samba sambou", de 1990. Já o Império Serrano transformou o clássico "O que é o que é", de Gonzaguinha, em samba-enredo.

Ouça os samba que estão na final da Mocidade

A cada semana, as disputas internas das agremiações se afunilam. Saiba como está o processo de definição dos hinos do Grupo Especial para o próximo ano.

Beija-Flor de Nilópolis

Seis sambas permanecem no concurso da azul e branco. A próxima etapa acontece nesta quinta-feira, 20 de setembro.

Acadêmicos do Salgueiro

O concurso da vermelho e branco ainda tem seis obras. No sábado, 22 de setembro, haverá mais uma eliminatória.

Portela

A Águia conta com sete composições na disputa. Uma nova eliminatória está marcada para domingo, 23 de setembro.

Mangueira

São cinco os sambas na luta para ser o hino da verde e rosa. Haverá eliminatória no sábado, 22 de setembro.

Unidos da Tijuca

Mais uma etapa do concurso acontece no sábado, 22 de setembro. Sete sambas permanecem no concurso.

Imperatriz Leopoldinense

Domingo, 23 de setembro, acontecerá uma nova etapa com seis obras.

União da Ilha do Governador

Há seis composições no concurso. A próxima eliminatória é no sábado, 22 de setembro.

Unidos de Vila Isabel

A semifinal do concurso será no sábado, 22 de setembro. Cinco sambas permanecem na disputa.

Unidos do Viradouro

Quatro sambas estão classificados para a semifinal, que acontece no sábado, 22 de setembro.