The Voyage of Doctor Dolittle é adiado para 2020

Já faz um bom tempo que Robert Downey Jr. não atua fora dos blockbusters da Marvel, em que, desde 2008, atua como Tony Stark (Homem de Ferro) e muitos estão ansiosos para ver a sua atuação como Doutor Dolittle, no novo longa da Universal, mas isso não vai acontecer tão cedo.

Visando uma menor concorrência nas telas, a Universal decidiu adiar a estreia do longa, que inicialmente seria lançado em abril de 2019, para 17 de janeiro de 2020 (nos EUA). Os motivos dessa mudança seriam, principalmente, atingir uma bilheteria maior, tendo em mente que em abril do ano que vem serão lançados Shazam! e Hellboy, seria possível que o título ficasse ofuscado diante desses blockbusters, a empresa também busca atingir o mercado chinês, onde Robert é bem popular, e com a brecha de tempo adquirida com o adiamento, será possível investir mais no lançamento do filme lá. Além disso, a Universal pretende aproveitar o período pós-natalino para atrair mais espectadores às salas de The Voyage of Doctor Dolittle.

The Voyage of Doctor Dolittle é dirigido por Stephen Gaghan (Gold, White City), e é o primeiro filme baseado no personagem de Hugh Lofting a não pertencer a 20th Century Fox. No longa acompanhamos a história do Doutor Dolittle, um físico que vive e cuida de vários animais, e tem a sobrenatural habilidade de entender suas falas.

O filme conta com um elenco louvável, tanto nas atuações físicas, quanto nas dublagens. Tom Holland, Ralph Fiennes, Antonio Banderas, Marion Cotillard e Emma Thompson são alguns dos atores já escalados, além de, é claro, Robert Downey Jr. Após o adiamento, o filme ainda não ganhou uma data de estreia aqui no Brasil.