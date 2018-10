Sophie Turner fala sobre crossover entre  X-Men e Vingadores

A atriz Sophie Turner mundialmente conhecida por interpretar a famosa Sansa Stark em Game of Thrones e a atual Jean Grey na nova franquia de X-Men esteve na New York Comic Con e contou à Newsweek o que pensa sobre a união dos mutantes e do Universo Marvel.

"Eu não sei. Sinto que as complexidades dos X-Men como marginalizados pela sociedade e segregados não é algo que acontece no universo dos vingadores. Claro que quero vê-los em um crossover mas eu não acho que os temas referentes aos X-Men combinam bem com os Vingadores. Será muito diferente. Se eles fizerem isso, eu adoraria ver como ia funcionar", afirmou.

Depois de interpretar a jovem Jean Grey no filme X-Men: Apocalipse, Turner vai ser a protagonista em X-Men: Fênix Negra que vai se tornar praticamente invencível ao ser atingida por uma misteriosa força cósmica que não consegue controlar e os mutantes vão precisar se unir para salvar não só Grey como todo o planeta terra.

Com a direção de Simon Kinberg, X-Men: Fênix Negra deve chegar aos cinemas no dia 7 de junho de 2019.