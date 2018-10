História sobre a vida de Amy Winehouse vai virar filme

A família da cantora britânica Amy Winehouse assinou um contrato com a Monumental Pictures para produzir um filme biográfico sobre a vida da artista que faleceu em 2011 vítima de uma overdose. Toda a renda do filme será destinada para a Amy Winehouse Foundation, que trabalha para ajudar pessoas com vício em drogas e álcool.

Em entrevista, o pai da celebridade, Mitch Winehouse, afirmou que a família foi procurada muitas vezes para conseguir os direitos de produzir o longa sobre a cantora, porém eles nunca sentiram que era a "hora certa". "Agora nos sentimos capazes de celebrar a vida e o talento extraordinários de Amy", disse ele. “E sabemos, por meio da Fundação Amy Winehouse, que a verdadeira história de sua doença pode ajudar muitos outros que podem estar passando por problemas semelhantes. Com Alison e Debra, encontramos fantásticos produtores britânicos que entendem o que Amy significa para as pessoas, juntamente com uma trajetória ilustre e incríveis histórias dirigidas por mulheres para as telonas".

O longa será produzido por Alison Owen e Debra Hayward e o roteiro ficará por conta de Geoff Deane, ainda sem elenco definido e previsão de lançamento, a produção do filme começará a ser gravado em 2019.