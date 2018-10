Oscar 2019 | Conheça as animações que podem ser indicadas aos melhores do ano

Foi divulgado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a lista dos filmes que estão pré-selecionados para indicação de melhores do ano na categoria animação do Oscar 2019. São ao todo 25 filmes na lista, entre eles um animação infantil brasileira chamada 'Tito e os pássaros'.

A lista final com os 5 indicados para Melhor Animação do Ano vai ser divulgada no dia 22 de janeiro e a 91ª cerimônia do Oscar vai acontecer no dia 24 de fevereiro.

Confira a lista completa:

Ana y Bruno

O Grinch

O Homem das Cavernas

Luzes no céu: Fireworks

Tenha um Bom Dia

Hotel Transilvânia: Férias Monstruosas 3

Os Incríveis 2

A Ilha dos Cachorros

The Laws of the Universe - Part I

Liz and the Blue Bird

Lu está Livre

Mutafukaz

Maquia: When the Promised Flower Blooms

Mirai

The Night is Short, Walk on Girl

On Happiness Road

Wifi Ralph - Quebrando a Internet

Ruben Brandt, Collector

Sgt. Stubby: An American Hero

Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

PéPequeno

Homem-Aranha no Aranhaverso

Tall Tales

Os Jovens Titãs em ação! Nos Cinemas

Tito e os Passáros