Netflix divulga primeiro trailer do filme 'Caixa de Pássaros'

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (24/10), o primeiro trailer do filme 'Bird Box' (Caixa de Pássaros) baseado no livro de suspense de 2014 do autor Josh Malerman.

O filme vai contar a história de um mundo pós-apocalíptico em que uma força misteriosa dizimou toda a população mundial. Para os sobreviventes, uma coisa é certa: quem a vê, morre. Na busca do último refúgio existente, Malorie (Sandra Bullock) e os dois filhos terão de descer um rio traiçoeiro. E a única chance de escaparem da morte é encarar a perigosíssima jornada de olhos vendados. Ao enfrentar o desconhecido, Malorie encontra amor, esperança e um novo começo ser descoberto.

O longo vai ser protagonizado por Sandra Bullock e ainda contará com Sarah Paulson, John Malkovich, Trevante Rhodes no elenco. O filme foi dirigido por Susanne Bier e com o roteiro de Eric Heisserer.

'Caixa de Pássaros' chega ao Netflix dia 21 de dezembro.

Confira o trailer: