'Pico da Neblica', nova série da HBO Latin America, vai apostar em novos talentos

A nova série original da HBO Latin America, 'Pico da Neblina', surgiu com um conceito totalmente novo, o diretor Fernando Meirelles buscou, através das redes sociais, novos talentos para fazer parte do elenco da série. O diretor deu oportunidade para jovens da periferia de São Paulo. Foram selecionados ao todo 18 atores de mais 2.600 interessados.

Através do Facebook, Fernando Meirelles convocou jovens atores, entre 20 e 35 anos, que estão no início da carreira para participar do processo de seleção. Eles deveriam enviar um vídeo gravado do próprio celular interpretando três cenas do projeto para terem a chance de serem escolhidos. Os selecionados passaram por uma oficina de preparação de personagens.

'Pico da Neblina' terá dez episódios com uma hora de duração cada e se passa em uma São Paulo ficcional onde a maconha foi recentemente legalizada. A trama gira em torno do jovem traficante paulistano Biriba (Luis Navarro), que decide deixar para trás a vida do crime e usar seus conhecimentos para vender o produto dentro da lei e junto com um sócio investidor pouco experiente, Vini (Daniel Furlan). Para andar dentro da lei, Biriba terá que lidar com o peso e as pressões do seu passado e as inúmeras armadilhas do mundo dos negócios.

A série da HBO vai ser produzida pela O2 filmes, com a direção de Fernando e Quico Meirelles e o roteiro fica por conta de Chico Mattoso, Mariana Trench, Marcelo Starobinas e Cauê Laratta Vasconcellos. As filmagens começaram em agosto e devem acabar em dezembro, mas ainda sem previsão de estreia.