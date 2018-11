Trailer de 'Five Feet Apart', novo romance de Cole Sprouse, é divulgado

Foi divulgado recentemente o trailer do filme 'Five Feet Apart', os fãs de romance com certeza vão se apaixonar e derrubar algumas lágrimas com esse novo drama romântico que está à caminho. A trama vai ser protagonizada por Cole Sprouse (Riverdale) e Haley Lu Richardson (Fragmentado).

O filme vai contar a história de um casal de adolescentes, Stella e Will, que possuem uma grave doença chamada Fibrose Cistíca, eles se conhecem em um hospital e se apaixonam, mas a doença vai criar barreiras para o amor dos dois.

A direção vai ficar por conta de Justin Balconi e os responsáveis pelo roteiro são Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. O filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil, mas nos Estados Unidos o lançamento está previsto para 22 de março de 2019 pela CBS Films.

Confira o trailer: