Será mesmo o Diabo?

Lúcifer, na tradução da Bíblia, refere-se à Estrela da Manhã" ou "Estrela D'Alva", à "luz da manhã". A série foi lançada nos Estados Unidos no ano de 2016 e mistura drama, ficção e fantasia. Ela conta a história de Lúcifer (Tom Ellis), filho de Deus que já estava farto de ser o Senhor do Inferno e decide viver intensamente em Los Angeles, e enfrentar a vida com se estivesse sendo um ser humano normal.

Dentre os personagens do elenco temos a detetive do departamento de homicídios Chloe Decker (Lauren German), Maze (Lesley-Ann Brandt), um demônio que possui a forma humana de uma mulher e que é a melhor amiga de Lúcifer, Dan (Kevin Alejandro), ex-marido de Decker e detetive da política de Los Angeles, Amenadiel (D.B. Woodside), irmão de Lúcifer, um anjo, Ella Lopez (Aimee Garcia), a cientista forense, Charlotte Richards (Tricia Helfer) como a mãe do personagem principal e Linda (Rachael Harris), a terapeuta de Lúcifer. O intuito do Diabo de ir até LA era o de ajudar a polícia local a conseguir prender os delinquentes, todavia ele não fazia ideia de que começaria a se sentir como um verdadeiro humano, já que passou a nutrir sentimentos pela Detetive Decker.

A série possui três temporadas até o presente momento, mas a quarta já foi confirmada e já está sendo filmada, com previsão de lançamento pela plataforma Netflix ano que vem (2019). Dentre as que foram lançadas, a última (terceira temporada), deixou a maioria dos telespectadores um tanto quanto apreensivos no início, já que disseram que não estava mais tão boa quanto antes, e não sabiam o que poderiam esperar até o final da temporada. Entretanto, os últimos episódios foram surpreendentes e deixaram todo mundo com “um gostinho de quero mais”. Os fãs aguardam ansiosamente pela estreia.