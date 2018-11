Documentário "They Shall Not Grow Old" sobre a primeira guerra mundial ganha novo trailer

Foi divulgado recentemente o trailer do documentário "They Shall Not Grow Old" sobre a primeira guerra mundial dirigido e produzido por Peter Jackson que ficou mundialmente conhecido por dirigir filmes como 'O Senhor dos Anéis', 'O Hobbit', 'Um Olhar no Paraíso' e muito mais.

"They Shall Not Grow Old" não é um documentário que vai falar somente da primeira guerra mundial, ele promete emocionar ao adentrar no mundo dos soldados na guerra, a maioria ainda muito jovem, mentiu apenas para se alistar. As imagens originais foram fornecidas do arquivo de filmes do Imperial War Museum junto com o arquivo de aúdio da BBC que trazem diversas entrevistas de veteranos que foram capturadas na época e vão ser apresentadas como o mundo nunca viu, de uma forma modernizada, de última geração e com tecnologia 3D.

O longa vai ser distribuído pelas Warner Bros Pictures e produzido por meio da produtora WigNut Films. Vai ser exibido nos cinemas dos EUA em apenas dois dias, 17 e 27 de dezembro e depois estará disponível em formato digital. Ainda não foi divulgado uma data de estreia no Brasil.

Confira o trailer: