Famoso cineasta italiano, Bernardo Bertoluci, morre aos 77 anos

Um dos maiores diretores do cinema italiano, Bernardo Bertolucci, morreu ontem (26) em Roma, no bairro de Monteverde Vecchio aos 77 anos, em decorrência do câncer. O cineasta ficou conhecido por ser autor de diversos filmes clássicos do filme como 'Os sonhadores', 'O último imperador' e o 'O último tango em Paris' no qual se envolveu em uma polêmica.

O filme que surpreendeu a todos na época por mostrar fortemente um ato de violência sexual e foi alvo de críticas quando a protagonista Maria Schneider revelou que se sentiu humilhada e teve a impressão de ser realmente violentada na cena, apesar de ter sido uma simulação, a atriz que tinha apenas 19 na época contou que a cena filmada, não estava no roteiro e ela não tinha ideia de que isso ia acontecer. Anos depois, Bertolucci admitiu que queria que a cena de estupro parecesse real e que foi ideia do então protagonista e par romântico de Maria, Marlon Brando, de fazer a famosa cena da manteiga como lubrificante.

As obras do cineasta foram indicadas a diversos prêmios, o primeiro deles foi com o filme 'O Conformista' que recebeu uma indicação Oscar por melhor roteiro adaptado e a nomeação ao Globo de Ouro por filme estrangeiro. Ganhou o BAFTA de melhor filme com 'O Último Imperador' em 1987 e nesse mesmo ano levou o Oscar de melhor diretor, melhor filme e melhor roteiro. No total o longa levou nove estatuetas para casa.

Em 2012, Bertolucci lançou seu último filme intitulado 'Eu e Você' baseado em um romance de Niccolò Ammaniti.