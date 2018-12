Novo Trailer de 'Capitã Marvel' é divulgado

A Marvel divulgou ontem (3), o novo trailer do filme 'Capitã Marvel'. O próximo filme do universo da Marvel está sendo esperado por milhares de fãs que ficaram ainda mais ansiosos com um trailer repleto de ação e aventura. A atriz protagonista, Brie Larson, vai participar da quinta edição da CCXP no Brasil para falar todas as novidades sobre 'Capitã Marvel' no painel da Marvel Studios no dia 8 de dezembro.

O longa vai contar a história de Carol Danvers conforme ela se torna uma das heroínas mais poderosas do universo no momento em que a Terra se vê no meio de uma batalha galática entre duas raças alienígenas. Ambientado nos anos 1990, Capitã Marvel é uma aventura completamente nova de um período nunca visitado da história do Universo Cinematográfico da Marvel.

A direção fica por conta de Anna Boden e Ryan Fleck. A estreia do filme nos cinemas brasileiros é no dia 7 de março de 2019.

Confira o trailer: