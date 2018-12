Let it go: Frozen 2 tem a primeira imagem divulgada

"Let it go, let it go, can't hold it back anymore... Let it go, let it go, turn my back and slam the door..." ... Sim, as irmãs mais queridas da Disney estão voltando com força total, em Frozen 2, e o filme promete mais aventuras pelo Reino de Arandelle, com Anna, Elsa e todo o elenco do primeiro, repleto de músicas que farão o público cantar durante e depois da exibição do longa metragem. Serão as famosas "músicas chicletes", que não saem da cabeça das pessoas, como foi o caso do grande sucesso de "Let it go", na voz da cantora famosa Demi Lovato.

A primeira arte do segundo filme vazou nos últimos dias, e nela os fãs podem observar as queridas irmãs do reino congelante, Anna e Elsa, numa paisagem de outono. Onde será que elas estão? O que estarão aprontando? Neste filme o público poderá esperar, no mínimo, quatro novas canções, e verão essa dupla dinâmica em novas aventuras fora do castelo. Ele tem data prevista para estrear em 22 de novembro de 2019.