Sim ou Não? Black Mirror interativo é lançado pela Netflix

A série Black Mirror foi lançada, pela primeira vez na Netflix, em 2016, e desde então vem se tornando um fenômeno mundial, já que a mesma aborda de forma antológica temas que circundam a sociedade moderna atual e contemporânea: a tecnologia é evidenciada, principalmente no que diz respeito aos resultados negativos que a mesma pode causar aos seres humanos.

A sua origem é britânica, mas se tornou um sucesso mundial em pouco tempo de lançada, e para a alegria e surpresa dos fãs, a Netflix lançou ontem, 28/12/18, o filme "Black Mirror: Bandersnatch", ou seja, um filme da série com interatividade, onde os telespectadores podem participar do longa, isso mesmo! Eles tem autonomia para decidir se tal personagem deve aceitar ou não determinada situação, clicando com o cursor nas opções que aparecem em determinados momentos, e sendo assim, dependendo da escolha, o destino dessas futuras ações poderá ser modificado.

Os executivos da Netflix afirmaram que são cinco os possíveis finais principais para o filme, e como já dito acima, são diversas formas que as pessoas poderão chegar até eles, tudo vai depender das escolhas que farão. O primeiro é a Prisão, ou seja, Stefan, personagem principal em questão vai preso depois de matar o próprio pai, o segundo é a Morte de Stefan, onde ele falece em uma viagem de trem; já no terceiro A história se repete, isto é, o episódio retorna com a morte do pai de Stefan; já o quarto possui Cena de Ação, onde Stefan quebra uma parede por estar descontrolado, e finalmente no quinto, Stefan se passa por um ator nos sets de filmagem.