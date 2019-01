A aparência das criaturas misteriosas de 'Bird Box' é revelada

O mistério acabou! O filme "Bird Box" da Netflix fez um enorme sucesso em sua estreia e atraiu a atenção de milhares de telespectadores, porém a maioria deles questionou o visual das criaturas misteriosas que aterrorizou a protagonista interpretada por Sandra Bullock e seus filhos.

Howard Berger, o criador da empresa KNB que foi responsável pelos efeitos visuais do filme, decidiu acabar com a curiosidade do público e divulgou em seu instagram a aparência dos monstros. Ele lamentou a cena que apareceria as criaturas ter sido deletada do filme e escreveu:

"Acabei de assistir Bird Box na Netflix e achei muito legal. Infelizmente a criatura que criamos no KNB está ausente no corte final. Andy Bergholtz esculpiu e pintou as próteses. Stephen Prouty foi ao set e aplicou a maquiagem no ator Dirk Rogers. É sempre um pouco decepcionante quando tanto esforço investido acaba sendo cortado, mas eu entendo e é sempre o que é melhor para o produto final".

A diretora do longa Susanne Brier decidiu que seria melhor dar um ar de mistério e deixar os telespectadores curiosos sobre o monstro, mas anteriormente a criatura apareceria em um pesadelo de Mallorie (Sandra Bullock), mas a atriz disse em entrevista que não conseguiu fazer a cena.

"Era um homem verde com uma cara horrível de bebê, tinha um formato de cobra e eu não quis ver até gravarmos a cena. Eu me viro e ele está rosnando pra mim, me fazendo rir, era apenas um bebê longo e gordo" revelou ela.