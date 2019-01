Resenha: Minha vida em Marte

“Minha vida em Marte” é uma sequência do filme “Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou”, sendo esse, por sua vez, um dos maiores sucessos da carreira da atriz de 51 anos, Mônica Martelli, já que a mesma, sempre com o seu bom humor, possui uma abordagem leve, franca e humorística sobre variados temas da vida, fazendo com que todos os telespectadores se divirtam.

Quando o primeiro filme terminou, a personagem de Mônica, Fernanda, parecia ter encontrado o grande amor da sua vida, Tom, interpretado por Marcos Palmeira. O segundo filme tem início com momentos vividos pelo casal: momentos à dois, casamento, gravidez, o nascimento da filha do casal, dentre outros que mostram a felicidade vivida por ambos. Todavia, o longa também evidencia as frustrações vividas pela personagem da Fernanda com relação à vida amorosa do casal, pois a mesma já não está se sentindo tão bem ao lado do marido, como era antigamente.

É possível verificar vários desencontros na relação a dois, e o filme deixa isso claro para o público, mostrando que, quando Tom deseja ter algo com sua esposa, é ela quem não está com vontades para tal fato, ou o inverso, que faz até com que Fernanda converse com seu melhor amigo e sócio, Aníbal (Paulo Gustavo), sobre a questão do divórcio. Sendo assim, com vários descontentamentos de forma geral, por ambas as partes, os mesmos decidem se separar, seguindo rumos diferentes na vida.

A partir do momento em que Fernanda e Tom se divorciam, uma nova vida se iniciará para cada um, mesmo com um elo entre eles, no caso a filha do casal, agora, cada um terá uma vida nova para construir, e ambos teriam que se descobrir, novamente, nessa vida após oito anos juntos. Nessa parte, o filme também mostra a relação de amizade existente entre Aníbal e Fernanda, o que é difícil de ver atualmente, dois amigos que se conhecem tanto, e se apoiam nos melhores e piores momentos da vida, instaurando um clima doce e fraternal à trama.