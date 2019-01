Segundo filme de Venom já está sendo produzido

Notícia boa para os fãs do anti-herói Venom: a sequência do filme já está em produção! A produção contará com o mesmo roteirista do primeiro, Kelly Marcel, mas um diretor ainda não foi encontrado para a direção do novo longa.

Os atores Michelle Williams (a personagem Anne Weying, no filme) e Tom Hardy (Eddie Brock, no papel principal) estão confirmados. A sequência do grande sucesso de bilheteria já era esperada por todos, já que foi um lançamento que rendeu cerca de US$ 855 milhões em todo o mundo, tornando-se um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos.

O filme continuará com a classificação etária indicativa para maiores de 13 anos, pois conta com a presença do vilão Carnificina, um dos vilões mais violentos da Marvel. Ele trata-se de um serial killer. Agora os fãs já podem torcer para a grande estreia!