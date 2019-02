Acabou a espera! Sapucaí volta a receber ensaios técnicos das escolas do Rio

Neste domingo (10) os sambistas mais apaixonados pelo Carnaval vão invadir o Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O motivo é a volta dos ensaios técnicos, que aumentou o clima carnavalesco na cidade do Rio.

Três escolas brindam o público com suas prévias dos que estão preparando para o desfile oficial. Unidos de Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos da Tijuca inauguram o calendário da temporada 2019. O início da festa está prevista para às 20h. A entrada é totalmente gratuita.



As três agremiações que iniciam o calendário do evento se ofereceram para desfilar no primeiro dia, pois algumas escolas não toparam ser escaladas para este domingo, devido ao curto espaço de tempo que teriam para se organizar.

Primeira escola a se apresentar, a Vila Isabel tem concentração marcada para às 17h, no Balança Mas Não Cai, e está marcada para iniciar sua passagem a partir das 20h. Comandada pelo intérprete Tinga e bateria de Macaco Branco, a azul e branco levará todos seus segmentos para defender o samba-enredo “Em nome do Pai, do Filho e dos Santos – A Vila canta a Cidade de Pedro”.

Após, entra em cena a Mocidade, também com concentração marcada para às 17h, mas do lado dos Correios. A verde e branco tem Wander Pires no microfone principal e mestre Dudu no comando da ‘Não Existe Mais Quente’. A escola deve entrar na pista por volta das 21h30 com o samba-enredo “Eu sou o tempo. Tempo é vida”.

Quem fecha o primeiro dia de treinos na Sapucaí é a Unidos da Tijuca, ao falar do pão na obra “Cada macaco no seu galho. Ó, meu pai, me dê o pão que eu não morro de fome”. A agremiação tem concentração marcada para as 19h, no Correios, e deve começar seu treino às 23h. A dupla Wantuir (intérprete) e Casagrande (mestre de bateria) promete encerramento com chave de ouro.

A VAVEL Brasil preparou uma cobertura especial para os treinos na Marquês de Sapucaí. Você pode acompanhar, em tempo real, tudo sobre os ensaios em nossas redes sociais: @VAVEL_Brasil. Em nosso site, os desfiles das agremiações terão transmissão ao vivo com um tempo real durante toda a noite com muitas fotos e vídeos registrando tudo.

SERVIÇO:

Ensaios Técnicos no Sambódromo

Vila Isabel, Mocidade e Unidos da Tijuca

Horário: a partir das 20h

Entrada Franca

Como chegar: As estações de metrô Central do Brasil e Praça Onze atendem ao Sambódromo. Além disso, linhas de ônibus municipais e intermunicipais circulam na Avenida Presidente Vargas, na altura da Marquês de Sapucaí.