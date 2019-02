Filme "A Barraca do Beijo" ganha continuação, pela Netflix

O filme "A Barraca do Beijo", uma das obras mais obras mais "queridinhas" da Netflix, ganhará sequência. A obra foi uma das mais assistidas no ano passado. O lançamento está previsto para o ano que vem (2020). Os protagonistas do filme, Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi estão confirmados no elenco.

Sinopse do primeiro filme: Elle (Joey King) e Lee (Joel Courtney), melhores amigos desde que eram crianças, se juntam para proporcionar aos colegas de classe uma barraca do beijo num evento do colégio. O irmão mais velho de Lee, Noah (Jacob Elordi), não queria participar do jogo, mas a menina tenta convencê-lo. Sendo assim, ambos se aproximam cada vez mais, situações nunca previstas começam a se desenrolar, e tudo isso faz com que a amizade entre Elle e Lee fique abalada.

A Netflix confirmou através de um vídeo protagonizado pelo casal de melhores amigos, Elle e Lee: