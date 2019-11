Novo filme de "Aladdin", da Disney, estreia em março

Para a alegria dos fãs de "Aladdin", o novo live-action da Disney chega às telas no dia 24 de março deste ano, levando o público ao delírio na divulgação do trailer, já que o mesmo mostra o querido ator Will Smith, interpretando o personagem do Gênio da Lâmpada, totalmente caracterizado na cor azul, causando surpresa aos apreciadores do filme:

No que diz respeito ao elenco do filme, estarão presentes os atores Mena Massoud (Aladdin), Marwan Kenzari (Ja'Far), Will Smith (Gênio da Lâmpada), Naomi Scott (Jasmin), Navid Negahban (Sultão), dentre outras personalidades.