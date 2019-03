CarnaVAVEL: Em noite de forte chuva e fracos desfiles, Padre Miguel e Ponte se destacam

Unidos da Ponte, Alegria da Zona Sul, Acadêmicos da Rocinha, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Inocentes de Belford Roxo e Acadêmicos do Sossego abriram os desfiles do Carnaval 2019, que tiveram que ser adiados em uma hora devido à forte chuva que atingiu o Rio.

Na primeira noite de agremiações da Série A, Inocentes de Belford Roxo, Unidos de Padre Miguel e Unidos da Ponte se destacaram.

Confira abaixo o resumo da performance de cada escola que desfilou pela nesta sexta (1).

Unidos da Ponte

Primeira escola a pisar na Sapucaí, a Ponte abriu com pé direito os desfiles, ao reeditar o enredo “Oferendas”, desenvolvido pelos carnavalescos Rodrigo Marques e Guilherme Diniz. Com uma plástica de impressionar, principalmente para quem acabou de subir do Grupo B, a agremiação mostrou que tem passará longe da briga pelo rebaixamento. Importante frisar a garra da escola que enfrentou forte temporal na concentração e na pista.

Foto: Ronaldo Nina | Riotur



Alegria da Zona Sul

Com enredo sobre a história de Umbanda, a escola enfrentou diversas dificuldades proporcionadas pela chuva como problemas técnicos com as alegorias e buracos no desfile em alguns setores. O samba foi cantado por toda a Avenida e os componentes estavam animados, mas a escola estourou o tempo permitido em um minuto.

Foto: Daniel Quintanilha | Riotur



Acadêmicos da Rocinha

A agremiação lutou contra a intolerância e diversos tipos de racismo, ao retratar o enredo “Bananas para o preconceito”, do carnavalesco Junior Pernambucano. Destaque para a bateria de mestre Junior, com apresentação de gala na madrugada deste sábado (2). A escola também precisou driblar problemas ocasionados pelo temporal que atingiu a Sapucaí.





Acadêmicos de Santa Cruz

Contando a vida da atriz Ruth de Souza, desde sua saída do interior de Minas Gerais à chegada ao Rio e estrelato, a escola enfrentou uma série de problemas em seu desfile, que marca o retorno do carnavalesco Cahê Rodrigues à escola. Já na comissão de frente, Isabel Fillardis, consagrada atriz, levou um tombo em frente ao primeiro módulo de jurados, o que deve despontuar a escola. Problemas com acabamentos de fantasias e nas alegorias também foram vistos, gerando comprometimento na evolução. A escola ultrapassou o tempo regular e deve ser penalizada em dois décimos.

Foto: Richard Santos | Riotur



Unidos de Padre Miguel

A sempre favorita UPM pode ficar de fora da briga pelo título, por conta de problemas de acabamento em alegorias e no quesito evolução. A escola correu, abriu buraco e estourou o tempo regulamentar em três minutos, o que acarreta a perda de três décimos na apuração. O canto da comunidade e o excelente enredo, bem como outros fortes quesitos, levaram à vermelho e branco a fazer um bom desfile.

Foto: Marcos Ferraz | Riotur



Inocentes de Belford Roxo

Com comissão de frente e casal de mestre-sala e porta-bandeira exemplares, a vermelha, azul e branco de Belford Roxo realizou um belo desfile. O enredo, que parecia confuso, funcionou pelas mãos de Marcus Ferreira, que investiu na plástica exuberante e cores fortes. O ponto fraco da escola foi o samba que não contagiou tanto o público, mas a agremiação se mostrou disposta a ficar entre as primeiras colocadas na quarta-feira que vem.

Acadêmicos do Sossego

A Sossego surpreendeu e fez um bom desfile fechando a primeira noite da Série A do Rio. Com o enredo “Não se mera com a minha fé. Acredito em quem quiser”, do estreante Leandro Valente, a escola da Zona Oeste ousou em fazer críticas diretas ao atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella.

