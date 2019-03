Marielle presente! Mangueira é campeã do Carnaval carioca em 2019

A Estação Primeira de Mangueira é campeã do carnaval do Rio de Janeiro em 2019. Levantando a Marquês de Sapucaí, a Verde e Rosa contou a história do Brasil com o enredo “História para Ninar Gente Grande” e homenageou a vereadora do PSOL Marielle Franco, assassinada a tiros em 2018.

O desfile impecável foi traduzido na apuração. A Escola não perdeu nenhum décimo em nenhum quesito. Quando teve alguma nota diferente de 10, foi descartada pela regra da Liga das Escolas de Samba (LIESA). É o vigésimo título da Mangueira.

Paulo Barros e a Viradouro garantiram o vice-campeonato um anos após o título do grupo de acesso. O enredo que moveu a escola de Niterói foi “Viraviradouro”, que contou um pouco dos personagens de contos infantis.

As sete primeiras escolas estarão na Marquês de Sapucaí no próximo sábado (9), no desfile das campeãs, tradicional para as melhores agremiações.

Confira as posições:

1º - Mangueira

2º - Viradouro

3º - Vila Isabel

4º - Portela

5º - Salgueiro

6º - Mocidade

7º - Unidos da Tijuca

8º - Paraíso do Tuiuti

9º - Grande Rio

10º - União da Ilha

11º - Beija-Flor

12º - São Clemente

13º - Imperatriz

14º - Império Serrano