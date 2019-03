Tom Holland estará em "Cherry"

O ator de "Homem Aranha" agora dará vida a outro personagem, totalmente diferente do que foi o seu em "Vingadores". Agora, ele está no elenco do filme dos irmãos Russo, primeiro que não tem relações com a grande promissora de filmes de heróis - Marvel, e por ser um menino prodígio, com toda a certeza será de grande sucesso.

"Cherry", de Joe e Anthony Russo, será baseado na história real de Nico Walker, médico do Exército retornado do Iraque, transtornado com Estresse Pós - Traumático. Infelizmente, devido às decepções e dificuldades que passou, recorre a uma vida de roubos. O longa é baseado no livro autobiográfico de Nico.

O filme ainda não tem previsão de estreia.