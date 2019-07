Pentatleta moderno, Danilo Fagundes está mais experiente para o Pan de Lima

Uma das esperanças de medalha brasileira no Pan de Lima, Danilo Fagundes chega ao jogos no auge de sua experiência, aos 31 anos. No Pentatlo Moderno, ele é um dos principais nomes nacionais na competição que reúne as Américas.

Ocupando a 70ª colocação no ranking mundial, Danilo é o segundo melhor brasileiro do mundo na modalidade. Mas, para chegar a esse ponto auge da carreira, o experiente atleta conta como chegou ao Pentatlo após convite da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM).

“Eu comecei no esporte pela natação, passei pelo ciclismo e fiquei um tempo no triatlo. Em 2009, com 21 anos, eu recebi um convite da confederação e eu aceitei o desafio. Tive que que aprender a esgrima, andar a cavalo, atirar, mas fui somando com o que eu já sabia e cheguei até aqui.”

A CBPM convidou Danilo para participar do PentaJovem, projeto que teve início em 2009 buscando localizar novos talentos em todo o Brasil para se desenvolver no esporte no Rio de Janeiro ou em Recife.

"Estou mais experiente e isso me fez entender que o Pentatlo é uma prova longa"

Tendo 10 anos na modalidade como atleta, participando do Pan-Americano de Toronto em 2015, onde terminou com a 22ª posição. Danilo Fagundes cita a experiência para pode chegar a bons resultados no Pan de Lima.

“Estou mais preparado do que no último (Jogos Pan-Americanos). Estou mais experiente e isso me fez entender que o Pentatlo é uma prova longa, que não se define rápido, então é fazer cada prova de uma vez para chegar no objetivo.”

No primeiro dia de Pentatlo em Lima, os atletas jogaram esgrima. Em seguida, vão para natação. Depois rumam ao hipismo antes do tiro e da corrida.