Arena do Grêmio, Couto Pereira, Mineirão e Morumbi: Metallica anuncia  shows no Brasil em 2020

Uma das maiores bandas heavy metal confirmou sua volta ao Brasil, o Metallica trará em abril de 2020 a turnê mundial WorldWired para a América do Sul, com direito a quatro shows no Brasil, todos em estádio: Arena do Grêmio, Couto Pereira, Mineirão e Morumbi.

Está será a 10ª vez do Metallica no Brasil, sendo a primeira em que a banda americana se apresentará em Curitiba e Belo Horizonte, no Brasil. O Metallica também passará por Argentina e Chile, também em 2020.

Os ingressos variam de R$ 125 e R$ 780 e serão comercializados a partir do dia 22 de agosto pelo site da Eventim.

Greta Van Fleet será a banda convidada, acompanhando o Metallica em todas as datas na América do Sul. Ego Kill Talent também fará a abertura, porém apenas nos quatro shows do Brasil.

Serviço:

Porto Alegre

Data: 21 de abril de 2020 (terça-feira)

Abertura dos Portões: 17h

Ego Kill Talent: 18h30

Greta Van Fleet: 19h30

Metallica: 21h

Local: Arena do Grêmio

Endereço: Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 - Humaitá, Porto Alegre

Ingressos: a partir de R$125,00

Curitiba

Data: 23 de abril de 2020 (quinta-feira)

Abertura dos Portões: 17h

Ego Kill Talent: 18h30

Greta Van Fleet: 19h30

Metallica: 21h

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória, Curitiba - PR

Ingressos: a partir de R$145

São Paulo

Data: 25 de abril de 2020 (sábado)

Abertura dos Portões: 17h

Ego Kill Talent: 18h30

Greta Van Fleet: 19h30

Metallica: 21h

Local: Estádio do Morumbi

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$145

Belo Horizonte

Data: 27 de abril de 2020 (segunda-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Ego Kill Talent: 18h30

Greta Van Fleet: 19h30

Metallica: 21h

Local: Estádio Mineirão

Endereço: Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG

Ingressos: a partir de R$140