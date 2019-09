"Setembro Verde" tem apoio do Caioba Soccer Camp com ações inclusivas por meio do futebol

A nona edição do Caioba Soccer Camp será realizada no próximo fim de semana, entre os dias 13 e 15/09, em Mogi das Cruzes-SP, com inúmeras atividades para meninas e meninos entre 5 e 13 anos. Para essa edição, a novidade fica por conta de ações inspiradas no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado no dia 21/09.



Ex-jogador e comentarista do Grupo Globo, Caio Ribeiro também receberá diversos craques do futebol mundial, como Kaká, Denílson, Zé Roberto, César Sampaio, Elano, Washington "Coração Valente", entre outros.



Nas atividades, uma das atrações será o carismático palmeirense Nickollas Greco, deficiente visual que chamou atenção do mundo do futebol ao ter os jogos do Verdão narrados pela mãe. Além da presença de Nickollas, cinco crianças com Síndrome de Down também participarão do Camp.



“A diversidade está presente no nosso cotidiano. Não podemos ignorar isso. O esporte é uma ferramenta gigantesca para a inclusão e devemos usá-lo para isso”, destacou Caio.



A nona edição do Caioba, quinta em 2019, será realizada novamente no Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes-SP. Trata-se de um hotel de alto padrão, que conta com uma excelente infraestrutura para receber e acomodar os mini-craques e seus familiares.