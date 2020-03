Diretor-executivo da OMS alerta que Covid-19 também exige atenção de jovens

Diretor-executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael J. Ryan, apelou para que os países parem de disseminar apenas a ideia de que o novo coronavírus é letal apenas em idoso. Ele também pediu que as nações encarem a pandemia como um problema de saúde pública independentemente da idade das possíveis vítimas.

"Temos que ter muito cuidado com a ideia de que este vírus só mata idosos. É verdade que os jovens são menos propensos a desenvolver um quadro grave da doença, mas um número significativo de jovens morreu", disse Michal Ryan em entrevista coletiva nesta quarta-feira (18).

A entidade reforçou que a maior taxa de mortalidade está ocorrendo na faixa de idade acima dos 60 anos, mas esse fato não justifica tranquilidade e descuido por parte do restante da população dos países. As providências devem ser tomadas por todas as pessoas, de acordo com a chefe da área de doenças da OMS, Maria van Kerkhove.

"Nos dados, o número de casos com crianças é mais baixo do que em adultos. Elas podem desenvolver doenças, mas a maioria está infectada com doenças mais leves. Mas sabemos que crianças são suscetíveis. Na China, várias evoluíram para estados mais graves. E há o registro de uma morte na China."

Em todo o mundo, 214.010 pessoas já foram diagnosticadas com Covid-19 até as 16h45 desta quarta-feira (18). Com a mesma doença, 8.727 mortes e 83.207 pessoas recuperadas. No Brasil, há 372 casos confirmados e três mortes, todas elas na cidade de São Paulo.

