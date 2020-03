Brasil fecha fronteiras, novas mortes e Itália supera China: atualização sobre a pandemia

Esta quinta-feira (19) segue com a pandemia do novo coronavírus interferindo no cotidiano do Brasil e do mundo. Por aqui, o Governo Jair Bolsonaro fechou as fronteiras para nove países, mas algumas pessoas ainda podem entrar em território nacional. Além disso, a rede Prevent Senior anunciou mais mortes no estado de São Paulo, enquanto isso a Itália agora é o país com mais mortes por Covid-19 no planeta, ultrapassando a China, onde o vírus começou.

A VAVEL Brasil segue com a cobertura especial, como forma de prestar serviço público, sobre as principais notícias a respeito da pandemia do novo coronavírus. Confira:

Brasil fecha nove fronteiras

O governo brasileiro decidiu bloquear suas fronteiras terrestres com oito países até o dia 31 de março como medida de contenção à pandemia do novo coronavírus. De acordo com portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União, está proibido o ingresso de pessoas que venham da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. Porém, ainda existe negociação para fechar a fronteira com o Uruguai. na quarta (18), já havia sido fechada a fronteira com a Venezuela.

Quem pode entrar no Brasil agora?

Apenas poderão entrar no Brasil quem for brasileiro, nato ou naturalizado; imigrante com prévia autorização de residência definitiva em solo brasileiro; profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que seja devidamente identificado; e ao funcionário estrangeiro acreditado junto ao Governo do Brasil. Qualquer pessoa que descumprir a restrição pode ser preso, deportado e ter rejeitado algum pedido de refúgio.

Rede Prevent Senior confirma mais cinco mortes em SP

Operadora de saúde, a rede Prevent Senior confirmou nesta quinta (19) já ter registrado a morte de cinco pacientes com Covid-19. Esses novos óbitos ainda não foram contabilizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, que oficialmente confirma quatro falecimentos por coronavírus no estado. A mesma rede Prevent Senior ainda divulga que tem '123 pacientes sendo tratados em protocolo de Covid-19'. Desses, 33 estão em UTIs — com 12 já confirmados com o vírus e outros 21 aguardando exame. No Brasil, são sete mortes confirmadas pelo Governo Federal.

Itália supera China em número de mortes por Covid-19

Governo italiano informou que o número de mortos pelo novo coronavírus na Itália chegou a 3.405 pessoas, deixando para trás os 3.245 da China, país origem da epidemia. Vale lembrar que a China tem 1,4 bilhão de habitantes, a medida em que a Itália conta com uma população de 60 milhões de pessoas. Ou seja, o Covid-19 no país europeu causando mais estrago.

