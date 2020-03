Atualização: ajuda do Governo nos salários, novo protocolo para postos de saúde e casos no Brasil

A VAVEL Brasil segue prestando serviço público com as informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Na tarde desta quinta-feira (19), o Governo Federal divulgou novos números sobre a Covid-19 no Brasil. Enquanto isso, o Ministério da Economia informou que ajudará em salários afetados pela crise de saúde. Em meio a tudo isso, o Ministério da Saúde atualizou o protocolo de atendimento nos postos aos casos suspeitos do vírus. Confira:

621 casos confirmados de Covid-19 no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou no começo da noite desta quinta (19), que o Brasil tem 621 casos confirmados do novo coronavírus. Até o momento, são seis mortes confirmadas pelo Governo Federal: duas no Rio de Janeiro e quatro em São Paulo. Cresceram também regiões que agora têm transmissão sustentada (quando não é mais possível identificar a origem da infecção). Essas regiões são: Rio de Janeiro (Capital), Belo Horizonte (Capital), Santa Catarina (Sul do Estado - região de Tubarão), Pernambuco (Estado) e São Paulo (Estado).

Governo pagará parte dos salários afetados pela pandemia

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (19), o Ministério da Economia anunciou que pretende colaborar com o salário de parte dos trabalhadores que tiverem o pagamento defasado durante o período da pandemia da Covid-19 (para quem recebe até dois salários mínimos). Assim, o Governo também visa pagar pelos primeiros 15 dias da remuneração de funcionários afastados por novo coronavírus.

Novo protocolo de atendimento nos postos de saúde

Pessoas que forem aos postos de saúde de cidades com transmissão sustentada agora precisam informar se possuem sintomas respiratórios, independente de febre. Se tiverem, receberão máscaras e irão direto para alguma sala de isolamento. Assim, os pacientes ficarão numa distância de dois metros. Tais salas ficarão com janelas abertas, sem utilização de ar-condicionado. Os pacientes com quadro clínico de gripe serão tratados como se estivessem infectados com Covid-19, mesmo que não tenham o teste confirmado como positivo. Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta afirma que a doença é nova e que os protocolos de atendimento podem ser atualizadas durante o combate á pandemia.

▶ O envolvimento de todos é importante para o Brasil 🇧🇷 controlar o #coronavírus. Por isso, é fundamental seguir as orientações do @minsaude para isolamento, sobretudo idosos e pessoas com sintomas de gripe. Saiba mais em https://t.co/UYm3jliCGA pic.twitter.com/qN1VBtAb1j — Ministério da Saúde (@minsaude) March 20, 2020

"Dois metros de distância entre uma pessoa e outra! Essa é a recomendação atual de distância social. Porque, quando você fala, espirra ou tosse a gotícula sai, mesmo sem ser vista. Quando temos um arco de dois metros de distância, não atinge ninguém. Essa luta é de todos os brasileiros. Não tem baiano, sul-mato-grossense, paulista, gaúcho. Vamos tocar esse enfrentamento juntos. Ajudem os médicos, enfermeiros, o pessoal da manutenção do hospital. Todos juntos numa corrente!", explica Mandetta.