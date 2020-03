COB defende adiamento das Olimpíadas para 2021 devido ao covid-19

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) comunicou a sua posição, através de seu site oficial, o adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021. Com a proliferação da pandemia do covid-19 (coronavírus) e na contramão do Comitê Olímpico Internacional (COI), que mantém o evento programado para o dia 24 de junho e término em 9 de agosto, entende a dificuldade dos atletas manterem o ritmo nesse período de paralisação dos treinos.

“Como judoca e ex-técnico da modalidade, aprendi que o sonho de todo atleta é disputar os Jogos Olímpicos em suas melhores condições. Está claro que, neste momento, manter os Jogos para este ano impedirá que este sonho seja realizado em sua plenitude”, declarou o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Relembrando os impasses de outrora, o mandatário acredita no bom penso do COI.

“O COI já passou por problemas imensos anteriormente, como nos episódios que culminaram no cancelamento dos Jogos de 1916, 1940 e 1944, por conta das Guerras Mundiais, e nos boicotes de Moscou 1980 e Los Angeles 1984. A entidade soube ultrapassar estes obstáculos, e vemos a Chama Olímpica mais forte do que nunca. Tenho certeza de que o Thomas Bach, atleta medalha de ouro em Montreal 1976, está plenamente preparado para nos liderar neste momento de dificuldade”, finalizou.

Paralimpíadas segue o mesmo caminho

Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), demonstra não se preocupar com o cancelamento dos jogos, e sim preservar as pessoas da pandemia.

​"Temos o dever de cuidar de todos os envolvidos no movimento paralímpico e vamos fazer o que é certo para vocês. A saúde e o bem-estar dos para-atletas continuam sendo nossa maior prioridade. Se isso significar o cancelamento dos eventos esportivos para as próximas semanas como parte de uma estratégia de conter o covid-19, então que seja. Essa é a coisa certa a se fazer. Como uma comunidade global, precisamos estar unidos e tomar todas as medidas que precisamos para preservar a saúde e, mais importante, preservar a vida", expressou.