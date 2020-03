Diplomata escocês de 37 anos morre na Hungria vítima do coronavírus

Aos 37 anos, o diplomata escocês Steven Dick, vice-embaixador do Reino Unido na capital da Hungria (Budapeste), faleceu por conta do novo coronavírus. Ele assumiu o cargo ano passado. Ainda não se sabe se Dick tinha alguma comorbidade. Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab disse estar 'profundamente triste com a notícia' e acrescentou que o diplomata era 'dedicado e representava seu país com grande habilidade e paixão'.

Chefe da missão de Steven Dick na Hungria, Iain Lindsay falou sobre o escocês: "Poucos corações como o dele, com virtude calorosa. Sentiremos muita falta dele".

A morte do diplomata escocês vai na contramão do que acontece na maioria das mais de 20.800 mortes em todo o planeta. Como a zona de risco cerca as pessoas que têm mais de 60 anos, muitos jovens adultos e adolescentes abaixam suas guardas no combate à pandemia do novo coronavírus. No Brasil, o Presidente Jair Bolsonaro sugeriu um "isolamento vertical", que autoriza pessoas abaixo de 60 anos a estarem nas ruas.