OMS alerta Europa para controlar possíveis novos picos de Covid-19

A pandemia segue a todo vapor na Europa neste final de março. Na manhã desta quinta-feira (26), o médico belga chefe do escritório europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS), Hans Kluge, advertiu países do velho continente sobre a sequência da onda do novo coronavírus. Em coletiva, ele disse que o mundo precisa enfrentar uma 'maratona' no combate à Covid-19 não uma corrida rápida.

"Devemos ser conscientes que enfrentamos uma nova realidade: isso não é uma corrida de sprint e sim uma maratona. Uma vez retiradas as medidas restritivas, poderá haver um segundo ou terceiro pico de casos", alertou Kluge.

Com o aviso, Kluge espera que a Europa não diminua a guarda no enfrentamento ao vírus. É justamente em solo europeu onde estão concentrados 60% dos casos mundiais até 12h desta quinta (26). Logo em seguida à advertência, o chefe do escritório avaliou que a Itália, nação mais afetada do continente, ainda não atingiu o pico da pandemia: "É cedo para dizer que a Itália [país com mais casos no mundo] chegou no pico de contágios".

Kluge também comentou que a Ásia se pôs mais preparada para enfrentar a pandemia que a Europa. Nesta semana, Hubei, província chinesa onde o coronavírus começou a se disseminar, findou as medidas de restrições após dois meses de quarentena e sucesso no controle do contágio. Capital de Hubei, Wuhan fará o mesmo a partir de 8 de abril.

Desde o surgimento da pandemia, todo o território chinês teve 3.285 mortos. Depois que o vírus chegou à Europa, a Itália passou a ser o país mais atingido do planeta com 7.503 óbitos. Recentemente, a Espanha ultrapassou a China e agora é a segunda nação mais afetada do mundo com 4.089 falecimentos.