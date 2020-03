Primeiro-ministro britânico Boris Johnson está contaminado com coronavírus

O coronavírus não escolhe pessoas e afeta todas as classes sociais, poderio econômico e faixas etárias. Na manhã desta sexta-feira (27), o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, divulgou, por meio das suas redes sociais, que está contaminado com coronavírus. Segundo o líder político da Grã-Bretanha, a comprovação veio após um teste feito. Na monarquia parlamentarista britânica, o príncipe Charles, primeiro nome na sucessão do trono ocupado há décadas pela Rainha Elizabeth II, também sinalizou positivo em teste e está isolado na Escócia.

De acordo com Johnson, alguns sintomas foram sentidos nas últimas 24 horas e foi detectado o Covid-19. Com isso, o primeiro-ministro, de 55 anos, disse estar isolado e que vai permanecer na linha de frente ao combate da pandemia na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte, nações que compõem o Reino Unido.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

“Nas últimas 24 horas, eu desenvolvei alguns sintomas leves do coronavírus, como febre e uma tosse persistente. A conselho do médico-chefe, eu fui submetido a um teste e o resultado foi positivo. Estou trabalhando em casa e me isolando, isso é a coisa certa a se fazer. Estou me isolando, mas continuarei liderando a resposta do governo por videoconferência enquanto combatemos esse vírus. Juntos, vamos vencer isso”, disse Boris Johnson.

Até o momento, a Grã-Bretanha tem 11.816 casos confirmados da doença, com 578 mortes. De acordo com os últimos dados divulgados e disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em seu site oficial, o Reino Unido é o nono país no mundo com maior quantidade de infectados, atrás de Estados Unidos, China, Itália, Espanha, Alemanha, Irã, França e Suíça.