Árvore pode ter sido a causa da morte de piloto em Le Mans

Muitas perguntas ainda pairam sobre a morte do jovem Allam Simonsen nas últimas 24 horas de Le Mans. Com as atuais medidas de segurança até os mais espetaculares acidentes como o de Allan McNish a 2 anos na mesma pista provaram que os carros são seguros. E os circuitos?

O médico James Norman publicou um belo artigo sobre a forte desaceleração que provocou a morte do piloto. A foto acima mostra o ponto exato aonde o carro se chocou e a tese de que a desaceleração foi forte demais ganha mais embasamento. Se não tivesse a árvore provavelmente o impacto teria sido absorvido mais suavemente. Com a árvore impedindo o guard rail de fazer seu papel a pressão foi fatal para o piloto.

Simonsen chegou a ser levado com vida ao hospital e até conversou com os médicos e fiscais de pista porém perdeu os sentidos, entro em coma e acabou falecendo.

Existem vários vídeos do momento da batida aonde o piloto do Aston Martin acaba se assustando com a rodada do carro a sua frente e na tentativa de evitar uma rodada acaba acelerando em cima da zebra perdendo de vez o controle do carro. Ainda segundo James a pressão exercida pela batida causou um dano subdural no cérebro do piloto ou uma transecção da veia aorta que é o movimento brusco dos demais órgãos causando a ruptura da veia.